株式会社CIOはケーブル内蔵モバイルバッテリー「CIO Mate Powerbank002」をメーカー希望小売価格、3,080円（税込）にて、2025年11月21日（金）よりAmazonで予約販売開始。その後、順次一部家電量販店、直営店CIO STOREなどにて一般販売を開始する。■スリムで軽く、スマホに“ピタッ”と吸着したまま使える本製品は、スリムで軽く、スマホに“ピタッ”と吸着したまま使えるケーブル内蔵モバイルバッテリーだ。マグネット吸着対応の