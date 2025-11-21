ケーブル内蔵モバイルバッテリー！「CIO Mate Powerbank002」を予約販売開始
株式会社CIOはケーブル内蔵モバイルバッテリー「CIO Mate Powerbank002」をメーカー希望小売価格、3,080円（税込）にて、2025年11月21日（金）よりAmazonで予約販売開始。その後、順次一部家電量販店、直営店CIO STOREなどにて一般販売を開始する。
■スリムで軽く、スマホに“ピタッ”と吸着したまま使える
本製品は、スリムで軽く、スマホに“ピタッ”と吸着したまま使えるケーブル内蔵モバイルバッテリーだ。マグネット吸着対応のスマホやケースにしっかり固定され、重ね持ちのまま内蔵USB-Cケーブル（最大15W）をサッと引き出して充電できる。
本体側面にはUSB-Cポート（最大15W出力）も備えており、ケーブルと合わせて合計最大15Wの充電に対応する。
5000mAhの容量で外出先でも安心して使えるほか、約120gの軽量コンパクト設計でバッグやポーチにも収まりやすいのが特徴だ。充電器やケーブルなどMateシリーズとのコーディネートも楽しめる、新たなデイリーパートナーとして登場する。
さらに、1％単位で細かく確認できるデジタル表示を採用し、充電切れを防ぎながらバッテリーの補充タイミングがひと目で分かる。本体表面には手になじむシボ加工を施し、日常使いでもキズがつきにくく、快適な持ち心地を実現した。
＜製品情報＞
製品名：CIO Mate Powerbank002
カラー展開：ライトブラック・ナチュラルホワイト・モスグリーン・シェルピンク・カームブルー・エアリーパープル
メーカー希望小売価格：3,080円（税込）
予約販売開始日 ： 2025年11月21日（金）
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93P5LGW
※「Amazonブラックフライデー」では、2,580円で販売。
ケーブル内蔵モバイルバッテリー「CIO Mate Powerbank002」（Amazon）
ケーブル内蔵モバイルバッテリー「CIO Mate Powerbank002」（Amazon）
