【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）【映像】軸足を踏み付けられた瞬間U-17日本代表のDFメンディーサイモン友（流経大柏）が、U-17北朝鮮代表の危険なプレーに悶絶。アフタータックルで足を踏みつけられ、大声を上げる一幕があった。日本時間11月19日、U-17ワールドカップのラウンド16で日本代表は北朝鮮代表と対戦。1ー1の末に迎