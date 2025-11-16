【写真】犬を使ったクマ対策はこう行われる！環境省がまとめた「クマ被害対策等について」（10月30日発表）によると、2025年度はすでに被害者数108人、死者数12人にのぼっている。もはや従来の対応では被害を防げないと警察官のライフル使用、自衛隊派遣と国をあげて対策を講じる事態になっている。そして、クマ駆除のニュースが報じられるたび、熊害に悩まされる自治体の業務に支障がでるほど抗議が寄せられていることもまた、