ユビキタスＡＩが後場動意づき、現在はストップ高カイ気配となっている。同社はきょう正午ごろ、ＩｏＴ製品のセキュリティーを高める耐量子暗号への対応を低価格マイコンで実現することにメドをつけたと発表。これが材料視されているようだ。 耐量子暗号への対応は、量子コンピューターの実用化を待たずに世界中で進められており、米国国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）は２０３５年までの移行完了を推奨し