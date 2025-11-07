お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が６日、オフィシャルブログを更新。キッズサイズの服や靴を取り入れた私服コーディネートを公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。この日、小原は「レギンスのサイズと、そのほか★」と題してブログを更新。「今日も洗濯機から出して、また履いてます笑」と切り出し、愛用している“履くホカロン”こと「ホカロンのレギンス」を紹介。「質問いただきましたので私はMサイズです！」と自身