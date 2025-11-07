小原正子、50歳とは思えぬ私服センスに称賛「脱帽デス」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が６日、オフィシャルブログを更新。
キッズサイズの服や靴を取り入れた私服コーディネートを公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。
この日、小原は「レギンスのサイズと、そのほか★」と題してブログを更新。「今日も洗濯機から出して、また履いてます笑」と切り出し、愛用している“履くホカロン”こと「ホカロンのレギンス」を紹介。「質問いただきましたので私はMサイズです！」と自身のサイズを明かし、「コットン素材なので優しくフィット でも、ゆるゆるにならない感じがとてもよいです」と使用感を伝えた。
続けて「スカートの質問もありました」とし、着用しているスカートが「UNIQLOのキッズ用」であることを告白。「もともと安いのに いまセールしていて激安です！私は160を着てます！」と説明し、「GIRLS ドライスウェットミニスコート」と商品名を紹介。「ほんとはミニワンピースの中のインナーとして履こうと思って買ったのですが おもいのほか生地がしっかりしてたので普通に履いちゃってます」とつづり、スカートをめくって「どや！」とユーモアたっぷりにポーズを披露。「中はパンツになっています！両サイドにポケットもあって キッズサイズはお値段安いのに機能がしっかりしているーー」と実用性を絶賛した。
さらに、「聞かれてないけど」と前置きし、「ソックスもUNIQLO！ヒートテックのルーズソックス」と紹介。「スニーカーとの相性よし」とコメントを添え、足元のコーディネートも披露。「ちなみに。ちなみに。スニーカーはザラのこれまたキッズです！」と明かし、「ザラ キッズ シューズはどれも25センチまであるので、よく買います」とファッション選びのコツを紹介。最後には、「以上です！」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ミニスカートに温かいレギンス＋またまた温いソックスに，ジュニア？サイズのスニーカー完璧なオシャレを着こなす50歳！？」「脱帽デス」「ますますオシャレをして、また紹介して下さいネ」「ホカロン靴下もゲットしました〜」「サイズ参考になりました」「ポチっとしまーす」などの声が寄せられている。
