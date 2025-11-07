ローソンストア100（川崎市）が、定番具材を中心とした“海苔（のり）なし”の「120円おにぎり」シリーズを新たに展開。11月12日から発売します。【画像】「おにぎりといえば」の定番具材が勢ぞろい！これが「120円おにぎり」の“海苔なし”ビジュアルです！「鮭」「ツナマヨ」ほか5品「120円おにぎり」は、米をはじめとした原材料価格の高騰による“生活防衛意識”の高まりに応える形で販売されるもの。定番具材を使った低価