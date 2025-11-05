OpenAIが動画生成AIアプリ「Sora」のAndroid版を2025年11月5日にリリースしました。日本からもダウンロード可能で、動画を生成したり世界中のユーザーが作成した動画を閲覧したりできます。The Sora app is now available on Android in:CanadaJapanKoreaTaiwanThailandUSVietnam pic.twitter.com/wmx5KU4VM1— Sora (@soraofficialapp) November 4, 2025Soraは高品質な動画生成AI「Sora 2」を用いてテキストから動画を生成で