パンツだと体型が目立ちそうで気になる……。そんな大人女性の救世主になりそうなパンツを【ワークマン】で発見！ 今回、編集部が注目したのは、楽ちんなのにキレイ見えが狙える「ストレッチパンツ」。後ろ姿がキレイに見えるよう研究を重ねてデザインされており、体型が気になる人にもぴったり。オンオフ使いやすいシンプルな見た目で、秋冬コーデで大活躍の予感です。 楽ときちんと感を両立したストレッチパンツ