アイアップの、タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみの「どっとポーチ（.POUCH）」から、要望が多かった ”大きめサイズ” の新シリーズ「どっとポーチ ケア ミッフィー」が登場。＞＞＞どっとポーチ ケア ミッフィーをチェック！（写真4点）1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドット