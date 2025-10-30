政府は、自然破壊や災害リスクのある大規模太陽光発電施設「メガソーラー」の規制強化に乗り出す。環境省や経済産業省など５省でつくる連絡会議が、関係法令の改正や監視体制の強化などの対応策を年内にも取りまとめる。メガソーラーを巡っては、北海道釧路市の釧路湿原国立公園の周辺で建設が相次ぎ、森林伐採などが進んだため、設置を規制する条例が市議会で可決されるなど問題が顕在化している。高市内閣も対応策の検討を