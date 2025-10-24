スコットは下半身手術から2週間…復帰の見込みもドジャースは24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズの26人ロースターを発表した。緊急手術から復帰が期待されたタナー・スコット投手、マイケル・コンフォート外野手は登録から外れた。家族の事情のためチームを離れたアレックス・べシア投手も登録されなかった。スコットは地区シリーズ中だった9日（同10日）に下半身の膿瘍（のうよう）除去手術を受け、出