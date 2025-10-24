私たちの一日には、多くの「隙間時間」が潜んでいる。業務改革などを手がける本山裕輔さんは「この積み重ねが人生そのものを変えかねない力を持っている。」という――。※本稿は、本山裕輔『仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mahmud013※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Mahmud013■休憩中の過ごし方の「致命的な間違い」上手に休憩を