ざっくり言うと アンカー・ジャパンが発火の恐れがあるため計4製品を自主回収すると発表 経済産業省によると、対象製品は約52万台だという 経産省は同社にリチウムイオン蓄電池関連全製品の総点検などを求めた