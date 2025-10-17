14日、10代女性を新潟県長岡市の自宅に無理やり連れ込んで監禁し、脅迫してわいせつな行為をした疑いで無職の53歳男が逮捕されました。わいせつ略取・監禁・不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、長岡市滝谷町に住む無職の男（53）です。男は10月14日午後4時ごろから午後5時ごろまでの間、中越地方に住む10代の女子高校生に対し、自宅に無理やり連れ込んで監禁し、「殺す、服を脱げ」等と脅迫して同意しない意思を全うすることが