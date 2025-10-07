10月4日、YouTuber・Rちゃんが動画を更新。大阪・関西万博を訪れた様子を投稿した。富裕層向けコンシェルジュ会社「アルカディア」代表の才津香果氏とともに会場に向かう道中での会話が、ネット上で「ファンをなめてる」と物議を醸している。2人は車で移動しながら、富裕層ならではのエピソードを次々に披露した。「Rちゃんは、パリ旅行をした際、才津さんの会社にコンサルを依頼した経験を語り、『1泊800万円の部屋』『国賓並