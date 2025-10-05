¡Ú¼Ì¿¿¡¦²èÁü¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Î¡ÈÀï½Ñ¡É¡Ö1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¾®ÎÓ»á¡¦ÌÐÌÚ»á¤Ë²¸¤òÇä¤Ã¤¿¡×¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¡¡1ËçÌÜABEMA TIMES

¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë ¼±¼Ô¡ÖËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²¸¤òÇä¤Ã¤¿¡×

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆABEMA¤¬ÅÁ¤¨¤¿
  • ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Î¡ÖÀï½Ñ¡×¤Ë¸ÀµÚ
  • 1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¾®ÎÓÂëÇ·»á¤ÈÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Ë²¸¤òÇä¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤·¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¡¡¶¶²¼Å°»á
    ¶¶²¼Å°»á¡ÖÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬½ÅÍ×¡×¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¾¡°ø¤Ç»ä¸«¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¡È¤é¤·¤µ¡ÉÉõ°õ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¡× 2025Ç¯10·î5Æü 9»þ56Ê¬
  • ¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë±ê¾å¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡Ä
    ¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïº­à¿·¼óÁê­á¤Ë¾×·âÍ½ÁÛ¡Ö¿ô¤«·î¤Ç¹Ô¤­µÍ¤Þ¤ë¡× ÌîÅÞ¤¬¼ê¤°¤¹¤Í 2025Ç¯10·î3Æü 6»þ0Ê¬
  • ¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡¢´´»öÄ¹¿Í»ö¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¡£¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÄÎ¢¶âµÄ°÷¤ÎÅÞÌò°÷¡õ³ÕÎ½ÅÐÍÑ¤âÈÝÄê¤»¤º 2025Ç¯10·î4Æü 20»þ37Ê¬
  • ÃÓ¾å¾´»á¡Ê2024Ç¯1·î»£±Æ¡Ë
    ¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÃÓ¾å¾´»á¤¬¿ä»¡¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬¾¡Íø¤Î¥ï¥±¡ÖÅÞ°÷É¼¤Î·ë²Ì¤ò¡Ä¡× 2025Ç¯10·î4Æü 19»þ43Ê¬
  • 10·î4ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤È¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¡¢¤¢¤ë¡ÈÊÑ²½¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê²èÁü¡§¼«Ì±ÅÞ¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë
    ÁíºÛÁªŽ¢¹â»Ô¤ÎÈýŽ£Ž¢¾®Àô¤ÎÈ±·¿Ž£·ãÊÑ¤Ë¤ß¤ë"»×ÏÇ" 2025Ç¯9·î29Æü 15»þ45Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. Êì¤ÈÄï¤¬¥Ù¥íçÓ¤á¹ç¤¦ °ÛÍÍ²ÈÄí
    2. 2. ¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ö¿´Äì¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×
    3. 3. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô ¤è¤Û¤É°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤«
    4. 4. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô Ä«Êý¤Ë²¼È¾¿È¤òÏª½Ð?
    5. 5. »à¤ó¤ÀÈï³²¼Ô¤ò¸«¤¿ ¾Ú¸ÀÁê¼¡¤°
    6. 6. ²ê°ê¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¡×¤Çµ¯»à²óÀ¸¤«
    7. 7. ¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤Ë¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô12¿Í¡×Àâ
    8. 8. ¡ÖA¤§¡ªgroup¡×Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá
    9. 9. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô ´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÂáÊá¤«
    10. 10. ¹â»Ô»á¤ÎµÄ°÷É¼ ·ãÁý¤ÎÍýÍ³²òÀâ
    1. 11. ¹ÈÇò½Ð±é¤òµñ¤Þ¤ìNHK¥¤¥é¤Ä¤­¤«
    2. 12. ²ÈÂ²3¿Í»¦³²¡Ö¤ä¤Ã¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
    3. 13. ¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡×¹â»Ô»áÁª½Ð¤ËÅÜ¤ê
    4. 14. ¹Ô°ÙÃæ¤ËÈâ³«¤±¤é¤ì¤ë °Û¾ïÀ¸³è
    5. 15. Cocomi¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¡ÖÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×
    6. 16. ¸«¤ó¤Ê¾Ã¤¨¤í! ¥Ù¥Ó¡¼¥ë¡¼¥àÆÈÀê
    7. 17. ¥·¥å¡¼¥¤¥Á Á°Æü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¼Õºá
    8. 18. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô ´é±£¤·Î±ÃÖÀè¤Ë°ÜÁ÷
    9. 19. ·Ý¿Í¤ÎÂÕËý¹ÔÆ°¤ËÍ­µÈ¤¬¶ì¸À
    10. 20. 4²óÌÜ¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð ²ÈÂ²Âç¾Ð¤¤
    1. 1. Êì¤ÈÄï¤¬¥Ù¥íçÓ¤á¹ç¤¦ °ÛÍÍ²ÈÄí
    2. 2. »à¤ó¤ÀÈï³²¼Ô¤ò¸«¤¿ ¾Ú¸ÀÁê¼¡¤°
    3. 3. ¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤Ë¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô12¿Í¡×Àâ
    4. 4. ¡ÖA¤§¡ªgroup¡×Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá
    5. 5. ²ÈÂ²3¿Í»¦³²¡Ö¤ä¤Ã¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
    6. 6. ¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡×¹â»Ô»áÁª½Ð¤ËÅÜ¤ê
    7. 7. ¸«¤ó¤Ê¾Ã¤¨¤í! ¥Ù¥Ó¡¼¥ë¡¼¥àÆÈÀê
    8. 8. 4²óÌÜ¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð ²ÈÂ²Âç¾Ð¤¤
    9. 9. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô ÂáÊáÁ°¤ËÉÔ²Ä²ò¹ÔÆ°?
    10. 10. ¹â»Ô»á¤Î¡ÖWLB¡×È¯¸À µÄ°÷¤â»¿ÈÝ
    1. 11. ÃÏ¿ÌÂ®Êó¡Ê00:21¡Ë
    2. 12. É×¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð»º 2»ù¤ÎÊì¤Îºá°­´¶
    3. 13. ¹â»Ô»á¤á¤°¤ë¥À¥¸¥ã¥ì¤Ë¸½¾ìÄÀÌÛ
    4. 14. ¿·Ì¾¿À¤ËÅÝ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ÈÃËÀ­°äÂÎ
    5. 15. »³ÎÓ¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤òÈ¯¸«
    6. 16. ¥°¥ì¥¿¤µ¤ó ÆÈË¼¤Ç¸·¤·¤¤°·¤¤
    7. 17. ¹â»Ô¿·ÁíºÛ ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ËÃå¼ê
    8. 18. ¼«¸ø¤ÎÎ¥º§´íµ¡ ¸ÅÀî»á¤¬¸«²ò
    9. 19. ¿·ÁíºÛ¹â»Ô»á ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ®Êó
    10. 20. ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ
    1. 1. ÀÐÇË»á ÁíºÛÁª¸å¤Ë¹â»Ô»á¥¤¥¸¤ë
    2. 2. ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ¾®Àô»áÇÔËÌ¤ËÍîÃÀ
    3. 3. ¿·ÁíºÛ¡ÖWLB¡×¤ò¼Î¤Æ¤ë·è°ÕÉ½ÌÀ
    4. 4. ¹â»Ô»á¤Î¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¡×È¯¸À º¤ÏÇ¤â
    5. 5. ¤¼¤Ò¼óÁê¤Ë ½÷À­Åú¤¨¤¿°µÅÝÅª1°Ì
    6. 6. »²À¯¤¬Ï¢Î©Æþ¤êÈÝÄê ¼«Ì±¤¬¥À¥á
    7. 7. ¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í? ·ÐÎò¾Ò²ð
    8. 8. ¹â»Ô»á Áª½Ð¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸
    9. 9. ËãÀ¸»á¤ÎËÜ²»¤Ï¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ªÀÅ¤Þ¤ë
    10. 10. ¹â»Ô»á¤Î²£¤ÇTV¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¯¤êÏÃÂê
    1. 11. ¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¼Î¤Æ¤ë¤È¹â»Ô»á
    2. 12. ¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡¢Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤Ê¤É½ä¤ê¡Ö·üÇ°²ò¾Ã¤Ê¤¯¤·¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤Ê¤¤¡×¡Ä¹â»Ô»á¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
    3. 13. ¹â»Ô»á¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤Îµ¯ÍÑ¤Ë°ÕÍß¡¡¡ÖÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×
    4. 14. »ÔÄ¹¥é¥Ö¥ÛÌäÂê Áê¼ê¤¬½é¸ÀµÚ¤«
    5. 15. ¹â»Ô»á 15Æü¤ËÆüËÜ½é½÷À­¼óÁê¤Ø
    6. 16. ¶¶²¼»á ÁíºÛÁª¾¡ÇÔ¤Ï¡Ö¤é¤·¤µ¡×
    7. 17. ¹â»Ô»á¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ë°ÕÍß
    8. 18. ÁÚºÚÈÝÄê¤·¤¿É× ¤È¤É¤á»É¤µ¤ì¤ë
    9. 19. ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á ¾Ð´é¤ÇÇÔÀï¤ÎÊÛ
    10. 20. ¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×ÅÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¡Ä¹â»Ô»á¤È¤ÎÏ¢·ÈÁ°¸þ¤­¡¢Ï¢Î©Æþ¤ê¤Ë¤â´Þ¤ß
    1. 1. ÆüËÜ¤Ç¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¹ØÆþ Ãæ¹ñÈ¿¶Á
    2. 2. ¹â»Ô»á¤Ï¡Ö½÷À­°ÂÇÜ¡×´Ú¹ñÊó¤¸¤ë
    3. 3. ¿·¾ï¼±¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ëÂçÈ¯¸«
    4. 4. BLACKPINK¤Î¥í¥¼ ºÆ¤Óº¹ÊÌÏÀÁè¤Ë
    5. 5. ÊÆÇÐÍ¥ ÎÙ¿Í¤Î¸¤¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤«
    6. 6. ¥Í¥º¥ßÂçÎÌÈ¯À¸ Ãæ¹ñ¥¢¥¤¥¹Å¹¤Ë
    7. 7. ¡ÖiPhone 17¡×¡ÖiPhone 17 Pro¡×¡ÖiPhone Air¡×¤ò°ìÀÆ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥Æ¥¹¥È¡¢Ìµ°õ¡¦Pro¡¦Air¤ÎÀ­Ç½º¹¤òÃµ¤ë
    8. 8. ¤Ê¤ó¤Ç¤âµÛ¤¤¹þ¤à ´Ú¹ñ¤Ëº¨¤ßÀá
    9. 9. ¥é¥Ô¥À¥¹ Âç¸ý¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ
    10. 10. µìÆüËÜ·³¤Î´á¶ñ Ãæ¹ñ¤ÇÊªµÄ¤Ë
    1. 11. ¥Ü¥È¥ë¤Î³¸¤Ë·ê Ãæ¹ñ¤ÇÃíÌÜ
    2. 12. ¡Ö½ªÀï¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×
    3. 13. ÊÆ¹ñ¿Í¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤¬ÅÐÚµÃæ¤Ë»àË´
    4. 14. Ãæ¹ñ ¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë
    5. 15. ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¸ø±éÃæ»ß¤Ë
    6. 16. AI½÷Í¥È¯É½ ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éÈ¿È¯
    7. 17. ¥É¥¤¥Ä 3Ëü7000¿Í¤òÆþ¹ñµñÈÝ
    8. 18. Ïª²þÎÉ ÊÆ¤ÎËÉ¶õÌÖ¤òÌµÎÏ²½¤«
    9. 19. ¥Ð¥Ï¥Þ¿¼³¤´ðÃÏ ¿ÍÎà¤Î¸Â³¦Ä¶¤¨?
    10. 20. ÂæÏÑ ¹â»Ô»áÁª½Ð¤Ë¡Ö½ËÊ¡¡×
    1. 1. 4Ï©Àþ¤Ç¹ç·×47.7km ¥Ð¥¹ÇÑ»ß¤Ø
    2. 2. Å¾¿¦¤·¤¿35ºÐ°Ê¾å¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â
    3. 3. Éû¶È¤ÇAmazonÇÛÃ£°÷ ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï
    4. 4. THE NORTH FACE¤¬ºÇÂç38%OFF¤Ë
    5. 5. Âç¿ÍÀ¤Âå TikTok¤ÇÁªÂò»è¤ËÊÑ²½?
    6. 6. ¹õ»ú¤Ç¤âÅÝ»º ËÜÅö¤ÎÍýÍ³²òÀâ
    7. 7. ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¹ó»÷¤«
    8. 8. iPhone17¤Î¡Ö¥Ü¥Ç¥£½ý¡×¤ËÁûÁ³
    9. 9. ÃÎ¤é¤Ê¤­¤ãÂ»¤¹¤ëÆ¼¤Î¼ÂÂÖ
    10. 10. ÀÄ¿¹¤Î»äÅ´Ï©Àþ 70Ç¯Ä¶Îò»Ë¤ËËë
    1. 11. ¸µCEO¸ì¤ë ¾èµÒ°ú¤­¤º¤ê»ö·ï
    2. 12. ¾¡´Ö»á¡Ö²ÈÅÅ¡×¤ÇÀ¸»ºÀ­¤ò¾å¤²¤ë
    3. 13. Ç¯¼ý1500Ëü¤â¡ÖÅÔ¿´¤è¤êÅÄ¼Ë¡×
    4. 14. ½é¿´¼Ô´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Îæ«
    5. 15. ¥Ó¡¼¥ë¤ä¥Î¥ó¥¢¥ë¤¬Amazon¤ÇSALE
    6. 16. ¥Ç¥­¤ëÈóÀµµ¬¤ÈÀµ¼Ò°÷Èæ³Ó¤·¤¿¤é
    7. 17. ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¿Í¤È¾è¤êÀÚ¤ë¿Í¤Î°ã¤¤
    8. 18. ¥í¡¼¥½¥ó ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë´Ì¤ËÃíÎÏ
    9. 19. µÁÌ¼¤ËÆ¬Êú¤¨¤ë60ÂåÉ×ÉØ¤Î·ëËö
    10. 20. ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×ÏÃÂê¤Ç¥Ð¥ì¤ëÍýÍ³
    1. 1. ¼ê´Ö¤«¤«¤é¤ºÂÞÌÍ ¥ì¥ó¥¸¤ÇÄ´Íý
    2. 2. Amazon¥»¡¼¥ë¤¬³«Ëë ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ï?
    3. 3. Xiaomi 15T Pro¤Ê¤É ÈÎÏ©¤Ëº¹
    4. 4. Amazon¥»¡¼¥ë 40%OFF°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ
    5. 5. ÁÞ¤·¤¿¤Þ¤ÞOK¤Ê¾®·¿SSD¤¬ÅÐ¾ì
    6. 6. LINE¤Î¼Ì¿¿¤¬ÆÍÁ³¾Ã¤¨¤ë ¤Ê¤¼?
    7. 7. ¥Æ¥¯¥·¡¼¥ê¥å¥¯¥¹¤¬ºÇÂç39%OFF¤Ë
    8. 8. ¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¡×Ëí¤Ë¥Ò¥ß¥Ä
    9. 9. Amazon¤ÇAirpods¥·¥ê¡¼¥º¤¬SALE
    10. 10. adidas¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬ºÇÂç47¡óOFF
    1. 11. AirPods¤â AppleÀ½ÉÊºÇÂç21%OFF
    2. 12. °åÌôÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬56¡óOFF
    3. 13. ÀöÂõÀöºÞ¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤¬ºÇÂç48%OFF
    4. 14. AIÅëºÜ¥Ö¥é¥¦¥¶ Á´À¤³¦¤ËÌµÎÁ
    5. 15. ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¥º¤¬52%OFF
    6. 16. ¼ÖÆâ¤Ç¥´¥ßÂÞ¥Û¥ë¥À¡¼ ÊØÍø¤µ
    7. 17. Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤ë? ÏÃÂê¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ
    8. 18. ¼Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÍýÁÛÅª
    9. 19. Anker¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¤ÎÌõ
    10. 20. ¤ª²Û»Ò¤ä¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤âSALE²Á³Ê¤Ø
    1. 1. ÂçÃ«¤Èº´¡¹ÌÚ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿»Ë¾å½é
    2. 2. ÂçÃ«ÂÇÀÊ TV±Û¤·¤Ë¤ï¤«¤ë°Û¾ï¤µ
    3. 3. ¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ ÃíÌÜ³ô3¿Í¤Î¼ÂÌ¾
    4. 4. ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
    5. 5. ÂçÃ«3¼ºÅÀ Æ±Î½¤Î´ËËý¼éÈ÷¤ËÉÔËþ
    6. 6. Â¼¾å¤äºÍÌÚ¤é¡ÖWBCÁ´°÷¼­Âà¡×¤«
    7. 7. ÂçÃ«¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤ÇPS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø
    8. 8. Â¼¾å½¡Î´¤Î°ÜÀÒÀè ÀìÌç²ÈÍ½ÁÛ¤Ï
    9. 9. Ï¯´õ11µå¹¥Åê¤Ë¾×·â »ß¤Þ¤Ì»¿¼­
    10. 10. ÂçÃ«ÂçÃ«ÂçÃ«ÂçÃ«ÂçÃ« ¾×·â¤Î1Ëç
    1. 11. ¥É·³¤Ë¿²ÊÖ¤ê? ºÇ°­¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ÎÀ¼
    2. 12. ÂçÃ«&Ï¯´õ¤¬PS»Ë¾å½é¤Î²÷µóÃ£À®
    3. 13. µÕÅ¾ÃÆ¡ÄÆüËÜ¤«¤é¥Æ¥ª¤Ø¼ÕºáÂ³½Ð
    4. 14. 37ºÐ¥¤¡¦¥Ü¥ß»á¤Î¸½ºß¤Ë¾×·â
    5. 15. ¥í¥Ã¥ÆµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Î¼­Ç¤¤òÈ¯É½
    6. 16. ¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡×»ÒÏ¢¤ìÅÅ·âº§¤«¤é7Ç¯...ÂçÊªÉ×ÉØ­à¹çÂÎ¼Ì¿¿­á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö´ûº§¼Ô¤Ã¤Æ»ö¼Â¡×¡Ö°ìÈÕ·Ð¤Ã¤Æ¤âº®Íð¡×
    7. 17. »°ãø·°¤¬¿¹ÊÝJ¾·½¸³°¤Ë »ö¾ð¤Ï
    8. 18. ¥À¥ë±ê¾å¡ÖµëÎÁÅ¥ËÀ¡×¤Î¥È¥é¥¦¥Þ
    9. 19. µÒ¤¬ÂçÀ¼¤ÇÁû¤®Âà¾ì Ãæ¹ñ
    10. 20. ´°ÇÔ¤ÎÅ¨·³¤¬ U-20ÆüËÜÂåÉ½Àä»¿
    1. 1. ¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ö¿´Äì¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×
    2. 2. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô ¤è¤Û¤É°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤«
    3. 3. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô Ä«Êý¤Ë²¼È¾¿È¤òÏª½Ð?
    4. 4. ²ê°ê¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¡×¤Çµ¯»à²óÀ¸¤«
    5. 5. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô ´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÂáÊá¤«
    6. 6. ¹â»Ô»á¤ÎµÄ°÷É¼ ·ãÁý¤ÎÍýÍ³²òÀâ
    7. 7. ¹ÈÇò½Ð±é¤òµñ¤Þ¤ìNHK¥¤¥é¤Ä¤­¤«
    8. 8. Cocomi¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¡ÖÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×
    9. 9. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô ´é±£¤·Î±ÃÖÀè¤Ë°ÜÁ÷
    10. 10. ¥·¥å¡¼¥¤¥Á Á°Æü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¼Õºá
    1. 11. ·Ý¿Í¤ÎÂÕËý¹ÔÆ°¤ËÍ­µÈ¤¬¶ì¸À
    2. 12. ¥Õ¥¸ÈÖÁÈÆâ¤ÇÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌ¾Ï¢¸Æ
    3. 13. °ë»³¤µ¤ä¤« °­¤¤±½¤¬½Ð¤Ê¤¤¿¿Áê
    4. 14. ¾®Âô°ì·É¤Î¼Ì¿¿Î®½Ð¡Ö¿¿ÁêÉÔÌÀ¡×
    5. 15. ´¶¼Õº× ¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤Ç½é¤Î100Ëü
    6. 16. ´¶¼Õº× ¹¾Æ¬¤¬±Ç¤ê¹þ¤ßÂçÁû¤®
    7. 17. 35ºÐ·Ý¿Í¤¤¤­¤Ê¤ê¡Ö¸åÌëº×¡×Âà¾ì
    8. 18. ¡Ö8»þ¤À¥ç!Á´°÷½¸¹ç¡×º£½©¤ËÉü³è
    9. 19. ¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó·ãÁé¤» ÇË¶É¤¬¸¶°ø¤«
    10. 20. Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá º¤ÏÇ¤ÎÀ¼
    1. 1. ¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÇÓÝõ¤« ¸ÉÆÈ»à¤Î¼ÂÂÖ
    2. 2. 4²óÌÜ¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð ²ÈÂ²Âç¾Ð¤¤
    3. 3. ¥µ¥á¤¬Ä¹¼÷¤ÎÍýÍ³ ¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ
    4. 4. ¡ÖÀ¾Öé»Ò¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤Ò¤é¤¬¤Ê6Ê¸»ú¤Î´ôÉì¸©¤ÎÃÏÌ¾¡ª
    5. 5. ¡ÖÂ¹¤Î¤¿¤á¡×ÁÄÉãÊì¤¬¤ä¤é¤«¤·
    6. 6. 40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á ZARA¥ï¥ó¥Ô
    7. 7. ½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡ÖºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼­¤á¤µ¤»¤ë¡×¥Þ¥ÞÍ§¤è¡¢Áá²á¤®¤Ê¤¤¡ª¡© ¤½¤³¤Ë¤Ï¡ØÊ£»¨¤Ê¿Æ¿´¡Ù¤¬
    8. 8. »Ð¤Îº§Ìó¼Ô¤ò¹¥¤­¤Ë...¸µÉ×Ë½Ïª
    9. 9. ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¹¥¤­É¬¸«
    10. 10. ¡ÖÀöºÞÉÔÍ×¡×¤Î¥Ð¥¹¥Ö¥é¥·¤Ë´¶Æ°
    1. 11. ¥»¥ì¥Ö²ÈÄí¤ò½±¤¦¡Ö¶¸µ¤¤ÎÆ±µï¡×
    2. 12. 26Æü°Ê¹ß¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤ ²ñ¼Ò°÷¤ÎÆæ
    3. 13. GU¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤«
    4. 14. ¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤½¤¦¤ÊGU¥È¥Ã¥×¥¹
    5. 15. GW¤Î¤­¤ì¤¤¤á¥·¥å¡¼¥º Áª¤ÓÊý
    6. 16. Î¬Ã¥º§¤Ç°ø²Ì±þÊó ¸µ¥«¥ì¤ËÅÜ¤ê
    7. 17. ¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¤Î¹â°µÀö¾ôµ¡¤¬¤ªÆÀ
    8. 18. ¥Þ¥ÞÅ¹°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¥Æ¥¯
    9. 19. À¸Íý¤Ë¸ú¤¯? 5Ç¯»È¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï
    10. 20. AmazonÂç·¿¥»¡¼¥ë ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ï?