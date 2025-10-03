富士通株式会社は2025年10月3日（金）、米国のNVIDIAとAI領域における戦略的協業を拡大することを公開する記者発表会を行った。同社CEOの時田隆仁氏、CTOのヴィヴェック・マハジャン氏、そしてゲストでNVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏が登壇し、両社の今後の取り組みについて詳細を説明した。 ●時田氏による協業概要の説明富士通の企業理念と90年の歴史冒頭、時田氏は富士通の企業パーパスである「イノベーションによっ