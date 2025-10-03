富士通×NVIDIA 戦略的協業拡大を発表 - AIインフラ構築と社会課題解決を目指す
富士通株式会社は2025年10月3日（金）、米国のNVIDIAとAI領域における戦略的協業を拡大することを公開する記者発表会を行った。同社CEOの時田隆仁氏、CTOのヴィヴェック・マハジャン氏、そしてゲストでNVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏が登壇し、両社の今後の取り組みについて詳細を説明した。
●時田氏による協業概要の説明 富士通の企業理念と90年の歴史
冒頭、時田氏は富士通の企業パーパスである「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」を紹介した。富士通は1935年に通信機器製造会社として誕生し、今年で創業90周年を迎える。創業以来、事業の形態は変化してきたが、「人々の幸せのため」という根底にある考え方は一貫して変わらず、技術開発とサービス提供に取り組んできたと述べた。
富士通 CEO 時田隆仁氏
●5つのキーテクノロジーと3つのマテリアリティ
時田氏は、富士通が注力する5つのキーテクノロジー領域を説明。それは、コンピューティング、ネットワーク、AI、データセキュリティ、そして複数分野を融合したコンバージングテクノロジーである。これらの技術をベースに、経営上の重要課題である3つのマテリアリティ―「「Planet（地球環境問題の解決）」「Prosperity（デジタル社会の発展）」「People（人々のウェルビーイング）」に取り組んでいると強調した。
●AI進化の課題とインフラの必要性
生成AIの飛躍的な進化により、これまで不可能だった予測やシミュレーションが可能になり、自然災害や環境問題といった深刻な課題解決に一歩近づいたと時田氏は指摘した。しかし、労働人口の減少やエネルギー問題など、まだ多くの課題が残されている。AIの進化は学習データ量とハードウェアの処理能力に大きく依存しており、AIを本格的に企業や社会で実装していくためには、それを支える十分な処理能力と機能を持つAIインフラストラクチャーが不可欠だと述べた。
●協業の3つの軸
今回の協業は、以下の3つを軸に進められる。
1. 自律的に進化するAIプラットフォーム：
富士通のサービスプラットフォーム「Fujitsu Kozuchi(富士通コズチ)」にNVIDIAの技術を組み合わせ、AIエージェントやAIモデルが自律的に進化する自立型AIインフラストラクチャーを構築する。
2. 次世代コンピューティング基盤：
富士通の高性能・省電力CPUである「FUJITSU-MONAKA(富士通モナカ)」シリーズと、NVIDIAが持つ高性能AI学習処理を実現するGPU(画像処理装置)を組み合わせる。シリコンレベルから共同で最適なインフラ開発を行い、データセンター規模の演算性能を実現する次世代AIコンピューティング基盤を目指す。
3. 産業特化型AIエコシステム：
さまざまな産業の顧客やパートナーによるエコシステムを構築し、このAIインフラストラクチャーを通じてAIエージェントやAIモデルの活用拡大を支援する。
●ロボティクス分野での社会実装
さらに、AIインフラによる社会変革実現のため、特定産業分野でのユースケース開発を開始する。まずはロボティクス分野において、フィジカルAI(物理世界で動作するAI)をはじめとする先端技術の社会実装を目指すとしている。
●これまでの協業と将来展望
富士通とNVIDIAはこれまでもプラットフォーム領域で協業を進めてきた。最近では、理化学研究所が主導する次世代フラグシップスーパーコンピューター(コードネーム「富岳ネクスト」)において、両社の連携を発表している。
「私たちが実現するAI駆動社会は、人がAIに置き換わるのではない。AIの持つデータと処理能力と、人の判断力や創造性が組み合わさり、人とAIが協調・協働し、共創(コ・クリエーション)する社会である」と時田氏は強調し、人を常に発想の中心に据えたヒューマンセントリックの考え方で必要なテクノロジーを追求していくと締めくくった。
