モデルでタレントの藤田ニコル（27）が2日、都内で「MUSINSA TOKYO POP−UP STORE 2025」オープニングイベントに出席した。韓国を代表するファッションプラットフォームのMUSINSA（ムシンサ）が、その世界観を体験できるポップアップストアを3日から26日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOでオープンする。藤田は大きなフリルのえりがついた白ブラウスに、グレーのジャケット、黒いベロアのパンツを合わせた。「らしさ、MUS