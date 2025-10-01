ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツの食事メニュー「ミスドゴハン」から、飲茶3種をラインアップした「ミスドで台湾屋台気分」を、10月1日から期間限定で発売しています。2026年3月下旬まで販売ラインアップは「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3種。いずれも同店の看板メニュー「汁そば」で使用している細麺に合わせ、具材やスープにこだわった、台湾屋台グル