みなさんは「恋に落ちた」ことはありますか？7年付き合った彼氏と別れた美咲さんが、居酒屋で1人でお酒を飲んでいると、おじさん（高木）にナンパされたことをきっかけに関係を深めていくお話です。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。倉間さんの漫画『28歳年上の人を好きになりました。』をごらんください。 Ⓒ倉間 Ⓒ倉間 Ⓒ