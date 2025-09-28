が、頑張って！ YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、足の短い子猫が階段を上り下りする様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎ」「応援したくなる」の声が続出しました。子猫「怖いよぉ…」注目を集めたのは「短足の分、下りに苦労する子猫がかわいい」という動画。冒頭で、今にも階段を下りようとしているのは、子猫の「豆大福」ちゃんです。階段の最上段でウロウロしながら下段の様子をうかがいますが、なかなか