北極海の海氷域で初の有人深海潜航を実施する潜水艇「蛟竜」。（雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）【新華社上海9月27日】中国自然資源部が実施した第15回北極海科学調査に参加した極地調査砕氷船「雪竜2号」が26日、任務を終えて上海に帰港した。今回の調査には同船のほか、「極地号」「深海1号」「探索3号」の計4隻が動員され、中国による北極海での調査としては過去最大規模となった。任務中には、雪竜2号の支援の下、深海1号