『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』の続編となる『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』の制作が決定、作品ロゴが公開された。2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化され、物語は関東大会から全国大会、そして世界大会へと舞台を広げてきた。そして昨年、2024年には