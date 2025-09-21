『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』制作決定！
『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』の続編となる『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』の制作が決定、作品ロゴが公開された。
2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化され、物語は関東大会から全国大会、そして世界大会へと舞台を広げてきた。
そして昨年、2024年には、シリーズ最新作『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』が放送され、日本代表とドイツ代表による熱戦が描かれた。
このたび、『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』の続編となる『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』の制作が決定。
本作では、U-17 WORLD CUP 決勝戦となるスペイン代表との試合に向けて、出場メンバーを決める日本代表内での熱い戦いが描かれる。
そして今回はカラフルな作品ロゴのみが公開。今後の続報もお楽しみに。
（C）許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト
