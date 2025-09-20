ÃËÀ­¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¶¶Í¥ÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤Ï2025Ç¯6·î¡¢ËÌ¶è¤Î¸ø±à¤ÇÃËÀ­¤Î´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¡¢¸½¶â3000±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÐ¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥¶¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£