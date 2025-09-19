※写真はイメージです日刊SPA!

電車のドア付近に置かれた、外国人観光客のキャリーケースに「イラっ」

  • ある会社員が、朝の通勤時に混雑する電車での出来事を明かした
  • 外国人観光客らが乗り込み、キャリーケースをドア付近に置いたそう
  • 奥に進む気配はなく、「正直『イラっ』としましたね」と振り返った
