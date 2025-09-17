全国的に急増する不登校の児童・生徒。そういった子どもたちの教育環境の支援のため、文部科学省は全国に「学びの多様化学校」の設置を進めています。県内でも2027年度の開校を目指して準備が進められている「学びの多様化学校」について、どのような学校なのか取材しました。 ■2027年度中の開校目指す （県教育委員会・中川斉史 教育長）「不登校児童・生徒が適切な支援を受け、学びたいと思ったときに学べる環境を整備する