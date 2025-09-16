“ＢＴＳの生みの親”である、芸能プロダクション・ＨＹＢＥ創設者のバン・シヒョク会長（５３）が１５日午前１０時、詐欺的不正取引容疑に関してソウル警察署へ出頭し、約１４時間後の同日午後１１時４７分に調査を終え帰宅したと、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。バン会長は、２０１９年から２０年までＨＹＢＥの企業公開（ＩＰＯ）を準備しながら、投資家たちに「上場計画がない」と案内した疑いが持た