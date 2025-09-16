【明治安田J1リーグ】FC東京 1ー0 東京ヴェルディ（9月15日／味の素スタジアム）【映像】倒れた選手にボールを当てる行為→小競り合いに反スポーツ的行為としてイエローカードを提示されたプレーが、大きな話題となった。J1リーグ第29節でFC東京と東京ヴェルディが対戦。その90分のことだ。1点をリードしたFC東京が相手陣内の右サイド深い位置で時計の針を進めようと、ボールキープを試み