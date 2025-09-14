衆議院大分3区選出の岩屋毅外務大臣は来月の自民党総裁選について「次期総裁は政治改革を進め排外主義とは一線を」との考えを示しました。 （岩屋毅外務大臣）「（石破総理を）支える力が足りなかったことについて大変申し訳なく思っている。国益のうえでもマイナスだと感じている」 岩屋外務大臣は13日別府市で会見を行い、石破総理の辞任と来月4日の自民党総裁選について言及しました。岩屋大臣はどの候補者の推薦人にもならな