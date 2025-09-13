有機フッ素化合物（PFAS）一部で発がん性が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）を巡り、代表物質の一種PFOAを扱っていた大手化学メーカー「ダイキン工業」が2000年代初頭〜15年ごろ、PFOAと接する業務にあった従業員に血液検査をしていたことが13日、関係者への取材で分かった。米学術機関指針値の500倍以上となる濃度も検出したが、健康への影響は確認していないという。PFASを扱う国内メーカーで血液検査の実施が判明したの