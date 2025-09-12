サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌『らぶキャラ』の、今回の付録はマイメロディ＆クロミ＆シナモロールのゆめかわデザインがかわいい、キラキラかがやく☆ほうせきペンセット！かわいいが詰まったスペシャル付録が見逃せない♪☆可愛いが溢れるスペシャル付録や本誌イメージをチェック！（写真6点）＞＞＞『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌。2025年9月10日（水）にリリースさ