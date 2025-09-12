『らぶキャラvol.55』SP付録にマイメロディ＆クロミ＆シナモロールのキラキラ「ほうせきペン＆シール」
サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌『らぶキャラ』の、今回の付録はマイメロディ＆クロミ＆シナモロールのゆめかわデザインがかわいい、キラキラかがやく☆ほうせきペンセット！ かわいいが詰まったスペシャル付録が見逃せない♪
☆可愛いが溢れるスペシャル付録や本誌イメージをチェック！（写真6点）＞＞＞
『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌。
2025年9月10日（水）にリリースされた『らぶキャラvol.55』注目の別冊付録は、マイメロディ＆クロミ＆シナモロールのゆめかわイラストを使用した、本誌限定のほうせきペンとシールのセット。キラキラかがやくデザインがとってもかわいい♪
ペンのキャップにはキラキラの大きなジュエルつき。魔法のスティックのようなデザインになっているため、遊び方はいろいろ。
カラーは、マイメロディ＆クロミデザインのピンクペンと、シナモロールデザインの水色ペンの二種類！ サンリオキャラクターと一緒に、楽しくおえかきや文字を書く練習をしていただける。
そしてもうひとつの付録はペンとおそろいイラストがかわいい、キラキラとした大きなホログラムシール。
ペンをさらにキラキラにデコレーションするのはもちろん、とじ込み付録の工作に貼ったり、お友達への手紙に貼ったりと、お好みで使い方は無限大！
スイーツモチーフのゆめかわデザインです♪
とじ込み付録の工作は、簡単に作れる立体的なゆびわとブレスレット。
大人もおどろく工夫で本格的な仕上がりがお楽しみいただける。キラキラシールでデコるともっとステキに！
折り紙のように楽しめるハローキティ＆マイメロディのキャラレターはとにかくかわいい！ 付録のペンで手紙を書いて、キャラクターのかたちに折ることができます。お友達に渡したくなること間違いなし。
どちらも、切る貼る折るなどの作業で、楽しみながら手先をトレーニングできちゃうアイテム揃いだ。
『らぶキャラvol.55』は、AB判／38ページ、書店などのほか、Amazonや楽天ブックス、セブンネットでもお取り扱いされているのでチェックしてみてね。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L662870
☆可愛いが溢れるスペシャル付録や本誌イメージをチェック！（写真6点）＞＞＞
『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌。
2025年9月10日（水）にリリースされた『らぶキャラvol.55』注目の別冊付録は、マイメロディ＆クロミ＆シナモロールのゆめかわイラストを使用した、本誌限定のほうせきペンとシールのセット。キラキラかがやくデザインがとってもかわいい♪
カラーは、マイメロディ＆クロミデザインのピンクペンと、シナモロールデザインの水色ペンの二種類！ サンリオキャラクターと一緒に、楽しくおえかきや文字を書く練習をしていただける。
そしてもうひとつの付録はペンとおそろいイラストがかわいい、キラキラとした大きなホログラムシール。
ペンをさらにキラキラにデコレーションするのはもちろん、とじ込み付録の工作に貼ったり、お友達への手紙に貼ったりと、お好みで使い方は無限大！
スイーツモチーフのゆめかわデザインです♪
とじ込み付録の工作は、簡単に作れる立体的なゆびわとブレスレット。
大人もおどろく工夫で本格的な仕上がりがお楽しみいただける。キラキラシールでデコるともっとステキに！
折り紙のように楽しめるハローキティ＆マイメロディのキャラレターはとにかくかわいい！ 付録のペンで手紙を書いて、キャラクターのかたちに折ることができます。お友達に渡したくなること間違いなし。
どちらも、切る貼る折るなどの作業で、楽しみながら手先をトレーニングできちゃうアイテム揃いだ。
『らぶキャラvol.55』は、AB判／38ページ、書店などのほか、Amazonや楽天ブックス、セブンネットでもお取り扱いされているのでチェックしてみてね。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L662870