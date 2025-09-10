学歴詐称問題などをめぐり市議会から不信任決議を受けた静岡県伊東市の田久保真紀市長が、市議会に対し解散を通知しました。「大義がない」と批判を受けた今回の解散、市民もあきれているようです。市議会からNOを突き付けられた市長が、市議会にNOを突き返しました。伊東市田久保真紀 市長「令和7年9月10日、議会を解散するため通知を致します」きょう午前、伊東市の田久保市長は市議会議長に対し、「市議会の解散」を通知