『鎧伝サムライトルーパー』から38年、正統続編【完全新作】となるオリジナル・ストーリーで、アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』が動き出す！ティザービジュアル＆ティザーPV、新キャラクターの鎧姿＆私服姿ビジュアルが到着し、榎木淳弥、村瀬歩、武内駿輔、熊谷健太郎ら新キャストが公開に！さらにプラモデル情報も到着するなど、新情報が目白押しだ。☆PVカットやキャラクター、プラモデルなどをチェック！（写真28点）＞