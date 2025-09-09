『鎧真伝サムライトルーパー』ビジュ＆PV公開！ キャストは榎木淳弥、村瀬歩、武内駿輔、熊谷健太郎
『鎧伝サムライトルーパー』から38年、正統続編【完全新作】となるオリジナル・ストーリーで、アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』が動き出す！ ティザービジュアル＆ティザーPV、新キャラクターの鎧姿＆私服姿ビジュアルが到着し、榎木淳弥、村瀬歩、武内駿輔、熊谷健太郎ら新キャストが公開に！ さらにプラモデル情報も到着するなど、新情報が目白押しだ。
☆PVカットやキャラクター、プラモデルなどをチェック！（写真28点）＞＞＞
バンダイナムコフィルムワークスのアニメーション制作スタジオ「SUNRISE Studios（サンライズスタジオ）」が制作する『鎧伝サムライトルーパー』の完全新作が幕を開ける。
放送開始から約40年の時を経てなお、圧倒的な支持を得ている『鎧伝サムライトルーパー』の世界。
”鎧擬亜" （よろいギア）を持つ5人の少年が運命に導かれて集結し、妖邪帝王・阿羅醐が率いる "妖邪" の軍勢と戦う物語だ。
新アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』は1988年4月〜1989年3月に放送されたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となり、現在の新宿を舞台に完全オリジナルストーリーで物語が動き出す。
監督は『銀魂』、『おそ松さん』を手掛ける藤田陽一、シリーズ構成・脚本は『仮面ライダービルド』、映画『クローズZERO』、『テルマエ・ロマエ』など戦隊・特撮モノや実写を手掛ける武藤将吾、メインキャラクターデザインは『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン！！』、TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のキャラクターデザインを務める室田雄平、ヨロイギアデザイン原案は、『鎧伝サムライトルーパー』の鎧デザインを担当、そして昨今は『SSSS.DYNAZENON』で怪獣デザインを担当した岡本英郎と、豪華スタッフが集結。
主人公・凱にはディズニー／ピクサー映画『リメンバー・ミー』で主人公のミゲル役を演じ注目を集めた石橋陽彩が起用されている。
この度、ティザービジュアルとティザーPVが公開に！ ついに主人公・凱以外のサムライトルーパー4人の姿が明らかにとなった。
それぞれの想いを胸に鎧をまとい戦うことを決意するキャラクターの姿や、迫力ある武装シーンが、アニメ放送への期待を高める。
また、先日8月5日にシルエットにて公開されていたキャラクタービジュアル全貌も公開！
主人公・凱に加え、上杉魁人、北条武蔵、北条大和、石田紫音の鎧姿と私服姿もお披露目された。
さらにイニシャルのみが明かされていた4人のサムライトルーパーのキャストも発表となり、上杉魁人役に榎木淳弥、北条武蔵役に村瀬歩、北条大和役に武内駿輔、石田紫音役に熊谷健太郎と豪華キャストが集結！ それぞれコメントも到着している。
加えてBANDAI SPIRITS プラモデル商品や、旧作アニメ配信も決定。
BANDAI SPIRITSのオリジナルプラモデルブランド ”30 MINUTES FANTASY” より、「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」が2026年3月に発売決定！
パーツの差し替えで「アンダーギア」から「ヨロイギア」への”武装”を再現可能で、豊富な表情パーツ、ハンドパーツ、エフェクトパーツが付属し、高いプレイバリューが実現されたアイテムに仕上がっている。
9月16日（火）より受注開始予定だ。
そして配信サービス「U-NEXT」「アニメ放題」「dアニメストア」「バンダイちゃん」「ふらっと動画」にて、『鎧伝サムライトルーパー』TV・OVAシリーズが順次配信が開始される。
配信タイトルは『鎧伝サムライトルーパー』『鎧伝サムライトルーパー外伝』『鎧伝サムライトルーパー輝煌帝伝説』『鎧伝サムライトルーパーMESSAGE』の4タイトルとなっている。
これは只事じゃねえ情報の嵐！
新たなサムライヒーローの誕生と伝説の幕開けを感じさせる本作にぜひご注目を！
（C）SUNRISE
☆PVカットやキャラクター、プラモデルなどをチェック！（写真28点）＞＞＞
バンダイナムコフィルムワークスのアニメーション制作スタジオ「SUNRISE Studios（サンライズスタジオ）」が制作する『鎧伝サムライトルーパー』の完全新作が幕を開ける。
”鎧擬亜" （よろいギア）を持つ5人の少年が運命に導かれて集結し、妖邪帝王・阿羅醐が率いる "妖邪" の軍勢と戦う物語だ。
新アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』は1988年4月〜1989年3月に放送されたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となり、現在の新宿を舞台に完全オリジナルストーリーで物語が動き出す。
監督は『銀魂』、『おそ松さん』を手掛ける藤田陽一、シリーズ構成・脚本は『仮面ライダービルド』、映画『クローズZERO』、『テルマエ・ロマエ』など戦隊・特撮モノや実写を手掛ける武藤将吾、メインキャラクターデザインは『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン！！』、TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のキャラクターデザインを務める室田雄平、ヨロイギアデザイン原案は、『鎧伝サムライトルーパー』の鎧デザインを担当、そして昨今は『SSSS.DYNAZENON』で怪獣デザインを担当した岡本英郎と、豪華スタッフが集結。
主人公・凱にはディズニー／ピクサー映画『リメンバー・ミー』で主人公のミゲル役を演じ注目を集めた石橋陽彩が起用されている。
この度、ティザービジュアルとティザーPVが公開に！ ついに主人公・凱以外のサムライトルーパー4人の姿が明らかにとなった。
それぞれの想いを胸に鎧をまとい戦うことを決意するキャラクターの姿や、迫力ある武装シーンが、アニメ放送への期待を高める。
また、先日8月5日にシルエットにて公開されていたキャラクタービジュアル全貌も公開！
主人公・凱に加え、上杉魁人、北条武蔵、北条大和、石田紫音の鎧姿と私服姿もお披露目された。
さらにイニシャルのみが明かされていた4人のサムライトルーパーのキャストも発表となり、上杉魁人役に榎木淳弥、北条武蔵役に村瀬歩、北条大和役に武内駿輔、石田紫音役に熊谷健太郎と豪華キャストが集結！ それぞれコメントも到着している。
加えてBANDAI SPIRITS プラモデル商品や、旧作アニメ配信も決定。
BANDAI SPIRITSのオリジナルプラモデルブランド ”30 MINUTES FANTASY” より、「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」が2026年3月に発売決定！
パーツの差し替えで「アンダーギア」から「ヨロイギア」への”武装”を再現可能で、豊富な表情パーツ、ハンドパーツ、エフェクトパーツが付属し、高いプレイバリューが実現されたアイテムに仕上がっている。
9月16日（火）より受注開始予定だ。
そして配信サービス「U-NEXT」「アニメ放題」「dアニメストア」「バンダイちゃん」「ふらっと動画」にて、『鎧伝サムライトルーパー』TV・OVAシリーズが順次配信が開始される。
配信タイトルは『鎧伝サムライトルーパー』『鎧伝サムライトルーパー外伝』『鎧伝サムライトルーパー輝煌帝伝説』『鎧伝サムライトルーパーMESSAGE』の4タイトルとなっている。
これは只事じゃねえ情報の嵐！
新たなサムライヒーローの誕生と伝説の幕開けを感じさせる本作にぜひご注目を！
（C）SUNRISE