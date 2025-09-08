¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤¬¼«¼ç²ó¼ý¤ò·è¤á¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥â¡¼¥ë¥È¥ß¥«¥Ó¥ë¡Ê¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µ­Ç°ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Ë¡×¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï8Æü¡¢7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿´á¶ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥â¡¼¥ë¥È¥ß¥«¥Ó¥ë¡Ê¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µ­Ç°ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Ë¡×Ìó4Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬»Ø¤ò¶´¤ó¤Ç¤±¤¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤¬2·ïÈ¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡£Â¾¤Ë¤â¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢»Ø¤ò¶´¤ó¤À¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬12·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÊÖ¶â¤¹¤ë¡£´á¶ñ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¤Î¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤¬Ãæ±ûÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë