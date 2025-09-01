ドラフト候補の外丸東眞ら…慶大4年生9人が桐生市の中学3年生65人を指導慶大野球部が、半年後から高校野球を始める中学3年生を対象に野球教室を開いた。今秋のドラフト候補で主将の外丸東眞投手をはじめ、4年生選手9人が8月26日に群馬県桐生市の小倉クラッチ・スタジアムを訪れ、地元の中3生65人を指導した。参加選手は市内の2つの硬式野球チーム、3つの軟式チームのいずれかに所属しており、基本的に高校の硬式野球部でプレーす