2021年のドラフトで指名漏れ…ドラフト外から這い上がった27歳の変則左腕指名漏れから、存在感を高める変則左腕がいる。ダイヤモンドバックスのカイル・バックハス投手は、27歳の今季メジャーデビューを果たした。29日（日本時間30日）の敵地ドジャース戦では、大谷らを3者凡退で抑え込んだ。身長193センチのサイドハンド左腕は、“左キラー”として、シンデレラストーリーを歩もうとしている。2021年のドラフトでは名前が呼ば