2021年のドラフトで指名漏れ…ドラフト外から這い上がった27歳の変則左腕

指名漏れから、存在感を高める変則左腕がいる。ダイヤモンドバックスのカイル・バックハス投手は、27歳の今季メジャーデビューを果たした。29日（日本時間30日）の敵地ドジャース戦では、大谷らを3者凡退で抑え込んだ。身長193センチのサイドハンド左腕は、“左キラー”として、シンデレラストーリーを歩もうとしている。

2021年のドラフトでは名前が呼ばれることはなかったが、ドラフト外FAでプロ入り。計612人が指名されたが、バックハスは無念の指名漏れとなった。それでも、可能性を見出したダイヤモンドバックスが左腕に声をかけた。

「大学ではいい投球ができたし、アリゾナと契約できるチャンスをもらえたので、かなり嬉しかった。そこから挑戦してみようと思って、今ここにいるんだ」

2021年は1Aで先発として登板していたが、2年目にリリーフに転向したことをきっかけにスリークォーターからサイドスローにフォームを変更。「自分のことを（他の選手と）差別化させてくれた（のがサイドスロー）。自分は速球派じゃないから、角度を下げれば左打者をだいぶ手こずらせることができるから、それが（投げ方を変えた）経緯だよ」。奪三振率は前年の8.3から13.4に急増。昨年は故障したこともありマイナーで過ごしたが、今季ついに昇格となった。

球種は主体とするシンカーに加え、一塁側に浮きながら逃げるチェンジアップ、三塁側に曲がるスイーパーの3球種のみ。29日（同30日）終了時点では右打者は苦手としているものの、左打者は被打率.125（32打数4安打）と抑え込んでいる。

2021年にダイヤモンドバックスが指名した21人から漏れたバックハスだが、今や同年1巡目指名のロウラー、2巡目のデル・カスティーヨとともにメジャーの舞台でプレー。「（昇格したときは）うれしかったよ。指名されなくて、マイナーでやってきた道のりは簡単ではなかったけど、楽しみながらできたからね。そして今、ナ・リーグ西地区でショウヘイや他の選手たちと対戦できていることは、なかなかクールだね」。

30日（同31日）の試合前には、打撃練習を左翼のポジションで見守っており、後ろでキャッチボールを行った大谷とはグータッチを交わす場面があった。「とてもクールな瞬間だった。彼は世界的な存在で、誰もが知っているからね。彼とフィールドをともにするのは栄誉なことだと思う。僕の中では彼がMLB史上最高の選手だと思っているから、これから20年、30年経って振り返った時に、そんな彼と対戦することができて、1度アウトを奪うことができたとんだと言えるときは、かなり粋なことだと思う」とニコリと笑った。

左打者を苦しめる“変則左腕”は、これからどんな物語を描くのか。挑戦はまだ始まったばかりだ。（上野明洸 / Akihiro Ueno）