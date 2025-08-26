東京都渋谷区は２５日、ふるさと納税の返礼品に、スマートフォン向け人気ゲーム「モンスターストライク」などのゲーム内通貨を追加した。ゲームの企画・開発を手がけるＩＴ大手「ＭＩＸＩ」が区内に本社があり、区は「連携してエンターテインメント分野での区の魅力発信につながれば」と期待している。発表によると、モンスターストライクは、キャラクターをはじいて敵を倒すゲーム。今年５月時点で世界で約６４００万人が利用