¸©Æâ¤Î¸øÎ©¤È»äÎ©¤Î¹â¹»¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ò¶¨µÄ¤·¡¢¹â¹»¶µ°é¤Î¿¶¶½¤ä½¼¼Â¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë²ñµÄ¤¬8·î25Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¸©¤ä¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¸øÎ©¤ä»äÎ©¤Î³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤é19¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¸©¤«¤é¾¯»Ò²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¸©Æâ¤Î¹ñ¸ø»äÎ©Ãæ³Ø¤Î3Ç¯À¸¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©Æâ¤Î»äÎ©¹â¹»¤Ç¤âÀ¸ÅÌ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿°Õ¸«¸ò´¹¤Ç¤Ï¡¢¸øÎ©³Ø¹»¤È»äÎ©³Ø¹»¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢