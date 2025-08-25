¹â¹»¶µ°é¤Î¿¶¶½¤È½¼¼Â¤ò¶¨µÄ¡¡¡Ö¸øÎ©¡¦»äÎ©¡×ÁÐÊý¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©Æâ¤Î¸øÎ©¤È»äÎ©¤Î¹â¹»¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ò¶¨µÄ¤·¡¢¹â¹»¶µ°é¤Î¿¶¶½¤ä½¼¼Â¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë²ñµÄ¤¬8·î25Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¸©¤ä¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¸øÎ©¤ä»äÎ©¤Î³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤é19¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¸©¤«¤é¾¯»Ò²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¸©Æâ¤Î¹ñ¸ø»äÎ©Ãæ³Ø¤Î3Ç¯À¸¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©Æâ¤Î»äÎ©¹â¹»¤Ç¤âÀ¸ÅÌ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿°Õ¸«¸ò´¹¤Ç¤Ï¡¢¸øÎ©³Ø¹»¤È»äÎ©³Ø¹»¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÁá´ü¤Ë³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ä¡¢¸©Æâ¸øÎ©¹â¹»ÉáÄÌ²Ê¤Î³Ø¶èÀ©¤¬¡¢2029Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ»î¤«¤éÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÅýÇÑ¹ç¤äÄê°÷¿ô¤ò´Þ¤á¤¿·×²è¤ä¸«ÄÌ¤·¤òÁáµÞ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Õ¸«¤ò¹âÅù³Ø¹»¤Î¶µ°é»Üºö¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤âÏ¢·È¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£