俳優・歌手の亀梨和也（39歳）が、8月21日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。赤西仁（41歳）と共に出演した連続ドラマ「ごくせん」（2005年／日本テレビ系）での秘話を語った。この日、番組のインタビューを受けた亀梨は、19歳の頃に不良の高校生役で出演した連続ドラマ「ごくせん」を振り返り、「赤西（仁）くんとね、一緒にKAT-TUNから（ごくせんに）出させていただいていたんですけど、ドラマを撮影したあ