8月19日、『週刊文春電子版』で不倫が報じられた、元競泳選手で五輪金メダリストの北島康介氏。記事によると、小芝風花似という銀座のホステスと禁断の愛を育んでいるようで、2人の親密な関係が写真つきで報じられている。「北島さんは、2004年と2008年の五輪で100mと200mの平泳ぎで史上初となる2種目2大会連続金メダル獲得という偉業を果たしました。その際には『ちょ〜気持ちいい』と『何も言えねぇ』と、金メダル獲得後に漏