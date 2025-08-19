都会の喧騒を離れ、自然豊かな地方で暮らしてみたい――。多くの人が一度は抱くそんな想いは、リモートワークの普及で、以前よりずっと身近なものになりました。しかし、環境を変えても誰もがそれまでのキャリアやスキルを上手く活かせるわけではありません。いざ移住を考えたとき、最大の壁となるのが「どうやって仕事を見つけ、生計を立てるか」という現実的な問題です。本記事では、ふくしまゆきお氏の著書『定年後を豊かにする