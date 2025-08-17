カナダ政府は16日、カナダ最大手の航空会社エア・カナダの客室乗務員によるストライキについて、強制終了を命じました。ストライキの影響で16日は全便が欠航となり、大きな混乱が生じていました。カナダ政府は16日、「この全国的な混乱は、乗客や重要な貨物の輸送を妨げている。カナダの家族や企業がこれ以上の混乱や課題にさらされるべきではない」などと声明文を発表し、エア・カナダの客室乗務員によるストライキについて、強制